Terremoto di magnitudo 4.4 nel Veronese

Un terremoto di magnitudo M 4.4 è stato registrato oggi 29 dicembre 2020 oalle re 15:36 nel veronese. L'epicentro localizzato dall'Ingv a 3 chilometri a Ovest di Salizzole ad una profondità di 9 chilometri.

Terremoto nel Veronese: sciame sismico a Salizzole

Il terremoto registrato dopo due piccole scosse alle 14.02 (magnitudo di 3.4) e alle 14.44 (magnitudo di 2.8): entrambe sono arrivate dopo quelle particolarmente violente che hanno provocato numerosi danni in Croazia. Ma i due eventi non sono collegati come spiegato dettagliatamente dal presidente dell'Ingv.

Secondo quanto riporta VeronaSera non risultano esseci feriti o danni gravi.