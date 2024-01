Il giallo del teschio umano ritrovato in spiaggia

Intorno alle 18 di ieri, 11 gennaio, un pescatore si è imbattuto in un teschio mentre era intento a pescare sul lungomare di via Prussiano a Bisceglie, nel nord Barese. Allertati dall'uomo, gli agenti della polizia locale hanno effettuato i primi rilievi chiedendo poi l'intervento dei carabinieri, i quali hanno sequestrato i resti del cranio, presumibilmente umano, che attualmente si trova presso l'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari per essere analizzato.

Il ritrovamento è stato effettuato a circa 200 metri rispetto allo stabilimento dell’ex Bimarmi. Stando alle prime informazioni, il teschio sarebbe di modeste dimensioni. Le analisi scientifiche serviranno ora a stabilire se appartiene a un uomo o a una donna e a chiarire altri dettagli.