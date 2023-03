Il tesoro da 6 milioni trovato in casa di un insospettabile pensionato

Un pensionato di 70 anni è stato denunciato a piede libero per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di un "tesoro" del valore stimato di circa 6 milioni di euro. Secondo gli investigatori, buona parte della merce è riconducibile a reati commessi per lo più nel centro nord Italia negli ultimi 20 anni. Si va dai furti in appartamento alle truffe, senza contare scippi e borseggi.

I beni sono stati trovati nella casa che il 70enne condivide con la moglie e in altre abitazioni di sua proprietà tra Bologna e il Ravennate. Nel corso delle perquisizioni gli agenti di polizia hanno trovato di tutto: orologi nei cassetti, diamanti nei barattoli, collane e monili nascosti nel muro, ma anche oggetti insoliti come divise antiche e un dente di Mammuth. Una mole di materiale tale che per trasportare tutto gli agenti hanno dovuto chiamare una ditta di traslochi.

Il 70enne avrebbe agito in quanto collezionista di oggetti, e non per rivendere la merce. Gli agenti sono risaliti a lui dopo aver notato che la sua abitazione di Bologna era frequentata da una serie di ricettatori dai quali l'indagato si rivolgeva per i suoi acquisti.

La restituzione dei beni ai legittimi proprietari è già iniziata. Per agevolare l'identificazione, la questura ha creato un'apposita sezione online con tutte le linee guida per richiedere la restituzione di eventuali oggetti trafugati.

Le perquisizioni

All'interno delle abitazioni dell'uomo (la principale a Bologna, altre in provincia di Ravenna e anche nelle Marche) celati in vari punti della casa, la polizia ha rinvenuto centinaia di migliaia di pezzi, per un valore complessivo stimato intorno a sei milioni di euro. Oltre a circa 330mila euro in contanti.

A titolo esemplificativo, sono state sequestrate monete antiche o rare, cammei di ogni tipo e dimensione, pietre preziose di vario genere, sei casse piene di fossili, un dente di Mammuth, collezioni di farfalle e coleotteri, capi di divise militari della Seconda guerra mondiale, pistole antiche ad avancarica, macchine fotografiche e videocamere, numerosissimi orologi per lo più in oro, lingotti d'argento e numerosi altri beni.

La perquisizione è stata poi estesa alle cassette di sicurezza, all'interno delle quali sono stati rinvenuti numerosi preziosi, tra cui diamanti, centinaia di orologi di valore e altre pietre preziose.

(Il servizio video è di Antonella Scarcella, videomaker di BolognaToday)