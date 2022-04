La truffa dei test Covid: fino a mille euro per un falso green pass

Test Covid il cui esito veniva deciso "su richiesta" del cliente e green pass pagati da 50 a mille euro. Accade a Trento. Con l'accusa di corruzione, falso ideologico e accesso abusivo ai sistemi informatici dell'azienda sanitaria i carabineiri hanno notificato 42 avvisi di garanzia ad altrettanti "insospettabili" che avrebbero pagato pur di non vaccinarsi e ottenere il green pass. Gli inquirenti hanno anche sequestrato 48 certificati verdi rafforzati. Salgono così a 86 gli indagati della maxi indagine avviata nei territori di Pergine Valsugana e Trento. Ad avere architettato il sistema sarebbero stati un infermiere, la moglie e 3 collaboratori. Tra i clienti professori, medici, impiegati, perfino forze dell'ordine del Trentino, dell'Alto Adige e del Piemonte.

Test negativi o positivi su richiesta

Le indagini hanno svelato la presenza di clienti fidelizzati, che a cadenza regolare ottenevano test Covid negativi e qundi i certificati verdi. Quando poi le regole sono cambiate, c'è stato chi ha invece acquistato una falsa positività. Un metodo per attestare contagio e guarigione e avere il green pass rafforzato. In numerosi casi l'infermiere avrebbe certificato la positività al Covid senza effettuare il tampone, ma limitandosi a inserire i dati del cliente, presi dalle fotografie delle tessere sanitarie ricevute tramite Whatsapp. In molti, anche dal Piemonte, hanno sfruttato questo canale.