Svaligiata la casa di Theo Hernandez, strattonata la compagna Zoe Cristofoli. C'era anche il figlio della coppia

Notte di terrore per la famiglia del calciatore del Milan Theo Hernandez: nella serata di ieri, martedì 18 ottobre, alcuni ladri si sono introdotti nell'abitazione del difensore francese a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Il gruppo, composto da almeno quattro uomini, ha scavalcato la recinzione della villetta, nonostante nella casa fossero presenti la compagna dell'atleta, Zoe Cristofoli, insieme al loro figlioletto di appena sei mesi, Theo Junior, e alcune collaboratrici domestiche. I ladri hanno portato via un ricco bottino: la somma precisa è ancora da quantificare, ma si parla di migliaia di euro di refurtiva.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della compagna del giocatore rossonero e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Secondo una prima ricostruzione, una volta dentro i banditi hanno aggredito la influencer, l'hanno strattonata e costretta ad aprire la cassaforte. Sulla rapina indagano ora gli investigatori dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio (Varese). Sempre secondo i primi accertamenti, è stato un piano ben organizzato quello dei malviventi, che prima di agire hanno probabilmente atteso che la donna fosse sola in casa.