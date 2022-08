Lapide a Tina Anselmi imbrattata con una svastica

Una svastica è stata tracciata con spray nero su una lapide intitolata, a Torino, a Tina Anselmi, partigiana e prima donna ad avere ricoperto la carica di ministro in Italia. La lapide si trova nel giardino, in via San Marino, che dallo scorso aprile è intitolato alla Anselmi.

"Oggi con un gesto vile, viene lesa la memoria, il ricordo, di Tina Anselmi. Il 22 aprile abbiamo intitolato a lei il Giardino a Mirafiori Nord. Grazie a persone come lei l'Italia è un paese libero e su questi valori e principi dobbiamo vigilare quotidianamente", scrive su Facebook il vicesindaco di Torino, Michela Favaro.

"Un atto vergognoso e vigliacco. Un affronto intollerabile a Tina Anselmi , partigiana e protagonista dello sviluppo civile e democratico del Paese. La condanna sia unanime”, commenta l'Anpi sul proprio profilo Twitter.

Una vergogna senza limiti.

Tina Anselmi è la madre del Servizio Sanitario Nazionale. Offendere lei significa oltraggiare la cosa più importante che abbiamo. pic.twitter.com/xGHltJIkjR — Roberto Speranza (@robersperanza) August 19, 2022

Per il gesto la condanna arriva da tutti gli schieramenti. "Per noi la memoria conta. E conta indignarsi per questi inqualificabili gesti", commenta dal Pd Enrico Letta. Di "gesto inqualificabile per quale esprimo condanna assoluta senza ma" parla il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia (Lega). "Sfregiare con una svastica la targa che ricorda la figura di Tina Anselmi è un gesto ignobile. Mi auguro che i responsabili di questa azione vigliacca vengano presto individuati e puniti", interviene Antonio Tajiani, coordinatore di Fi. "Una vergogna senza limiti. Tina Anselmi è la madre del Servizio Sanitario Nazionale. Offendere lei significa oltraggiare la cosa più importante che abbiamo", commenta sul proprio profilo Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.