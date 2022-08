Il video del tir che fa inversione in autostrada

Un tir e successivamente un'autovettura hanno effettuato una inversione a "U" in autostrada A10. La manovra azzardatissima all’altezza del casello di Genova-Aeroporto il 23 agosto poco prima delle 20: i mezzi arrivavano da Voltri e girando tornano in direzione ponente prima di una galleria. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Sampierdarena e di Ovada. Gli agenti della postrada hanno ritirato la patente ai due conducenti che sono stati anche sanzionati. È stato inoltre disposto il fermo per entrambi i mezzi.

