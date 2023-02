Tir si ribalta e resta in bilico sul ponte

Il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo, che è finito su un fianco su un ponte mandando in tilt la circolazione. È successo lunedì pomeriggio 27 febbraio a Firenze, sul Ponte alla Vittoria. Parte del tir è rimasta pericolosamente in bilico su quello che restava delle protezioni laterali del ponte.

Il conducente del mezzo è rimasto illeso, ma per rimuovere il mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e il ponte è stato chiuso al traffico per tutto il tempo necessario alla messa in sicurezza dell'area. Spetta alla polizia municipale il compito di chiarire la dinamica del sinistro.