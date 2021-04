"C'è un tir sul tetto": il video dell'incredibile incidente

Forse è stata colpa di una manovra errata, o dell’asfalto bagnato e della pendenza che ha fatto lentamente scivolare un tir sopra alcuni garage, minacciando una palazzina in cui abitano sei famiglie. È successo a Caccamo dove questa mattina sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco per cercare di sollevare un mezzo pesante rimasto in equilibrio precario ed evitare danni alla costruzione. Ancora da chiarire con precisione la dinamica dell'incidente.

"Abbiamo sentito un forte boato - dicono i residenti - verso le 8.30. Sembrava un grosso tuono. Poi siamo stati chiamati dai carabinieri che hanno invitato tutti ad uscire da casa. Siamo davvero preoccupati perché il mezzo potrebbe ancora cadere e finire sulla palazzina. Siamo molto spaventati. Siamo dovuti uscire di corsa da casa. È una mattinata che non dimenticheremo mai".