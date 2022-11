Tir travolge ambulanza: almeno due morti

Sarebbero 2, anche se ancora da confermare, le vittime del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina all'uscita del casello di Ancona Nord, sulla rampa che porta verso la SS76, in direzione Fabriano. Secondo una prima ricostruzione un camion si è ribaltato, forse a causa del carico alto, ed ha travolto un'ambulanza della Croce Rossa ed un suv BMW. A perdere la vita due persone: il conducente dell'ambulanza ed il paziente che si trovava all'interno. Un altro operatore del 118 è rimasto gravemente ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso ma sotto choc il conducente del camion.

Lo svincolo di collegamento tra la strada statale 76 della Val d’Esino e l’autostrada A14 è stato chiuso al traffico. Sul luogo i vigili del fuoco, che stanno lavorando per liberare le persone incastrate, la polizia stradale e il 118.