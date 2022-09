Meccanico non riesce a riparare l'auto, clienti gli rompono il naso

Non riesce a riparare un'auto e come punizione viene picchiato finendo in ospedale col naso rotto. E' successo a Bacoli (Napoli). Vittima del pestaggio il titolare di un'officina meccanica. Gli aggressori sarebbero tre clienti.

Secondo una ricostruzione dei carabinieri, ancora da verificare, i tre si sono avventati contro il meccanico quando hanno saputo che la loro vettura non era stata riparata. La vittima è stata soccorsa e portata all'ospedale di Pozzuoli: 21 i giorni di prognosi per "frattura chiusura ossa nasali e ferita orecchio esterno sinistro".