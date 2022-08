Tiziana Scarcella è morta in ospedale dopo sei ore di attesa al Pronto soccorso

Ha aspettato sei ore prima di essere visitata dai medici quando ormai però forse era troppo tardi. E’ morta poche ore dopo all?ospedale di Vercelli per un coagulo di sangue finito nei polmoni Tiziana Scarcella, 45 anni, arrivata al pronto soccorso vercellese alle 15 del pomeriggio di ieri. Era arrivata in ambulanza per problemi respiratori.

Le hanno fatto subito esame del sangue e test covid ma poi niente. Nessuna visita per ore. Eppure lei, secondo quanto raccontato dal compagno, straziato dal dolore, aveva problemi a respirare, dolori, brividi. Ora si aspettano le decisioni della procura perchè i familiari della donna hanno denunciato tutto. In particolare il fidanzato ha consegnato agli inquirenti gli scambi di messaggi fra loro in quelle sei ore in cui lui non è neppure riuscito a vederla o entrare in Pronto soccorso. La donna da mesi affrontava terapie post operatorie dopo una brutta fratture. Ad accorgersi che le cose si erano messe male se ne è poi accorto un cardiologo ma ormai era troppo tardi.