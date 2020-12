Va sul tetto per sistemare l'antenna, ma scivola e precipita a terra: morto sul colpo

Tragedia nel primo pomeriggio a Vestenanova, piccolo comune in provincia di Verona, dove un uomo ha perso la vita precipitando dal tetto di un'abitazione. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in via San Giovanni Battista, nella frazione di Bolca. La vittime, riferisce VeronaSera, Tiziano Ramponi, 62ennne del posto, che secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine si era portato sulla copertura della sua casa con l'intento di pulire il camino, ma sarebbe scivolato e precipitato da una decina di metri d'altezza. In suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118 con l'elicottero, ma le ferite riportate si sarebbero rivelate troppo gravi e l'uomo è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri del Norm di San Bonifacio.