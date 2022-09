Tiziano Siviero, schianto in scooter: gravissimo l'ex campione del mondo di rally

In gravissime condizioni Tiziano Siviero, 64enne ex campione del mondo di rally: il due volte iridato in coppia con Miki Biasion, è rimasto coinvolto nella serata di ieri, mercoledì 21 settembre, in un tremendo incidente stradale in località Lido di Capoliveri, all'isola d'Elba.

Siviero si trovava alla guida di uno scooter sulla strada provinciale ovest che da Porto Azzurro conduce a Portoferraio. Lo scontro, intorno alle 20, quasi frontale e violentissimo, è stato con un'auto. L'uomo è stato scaraventato a una decina di metri dal punto di impatto.

Immediata la chiamata al 112 e l'arrivo dei soccorritori, intervenuti con l'auto medica e un'ambulanza della Misericordia di Porto Azzurro. Stabilizzato e trasportato d'urgenza all'ospedale di Portoferraio, è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso al presidio ospedaliero di Cisanello, a Pisa, dove è arrivato in serie condizioni.