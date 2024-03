Ripreso in video mentre tocca il seno a una ragazza, ma viene assolto

Tocca il seno a una ragazza mentre passeggia per strada, per poi allontanarsi indisturbato. Un 69enne è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale. L'episodio risale al mese di giugno del 2022: è successo a Cava de' Tirreni, popoloso comune in provincia di Salerno. L'uomo era stato ripreso in video mentre, camminando in una strada del centro cittadino, aveva allungato la mano verso una giovane, toccandole il seno. Dopo la denuncia della vittima si è aperto il processo.

Per la difesa, tuttavia, rappresentata dal legale Francesco Greco, non vi sono prove tali da ritenere l'imputato come l'autore di quella violenza: l'uomo, infatti, è stato ripreso sempre di spalle e mai in volto. Il giudice dell'udienza preliminare ha emesso sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto. Le motivazioni della sentenza saranno note tra un mese, nel dettaglio.