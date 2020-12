Tonello Scanu: il vigile del fuoco morto folgorato da una scarica elettrica

Un vigile del fuoco è morto a Nulvi, in provincia di Sassari, durante un intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica. A dare la drammatica notizia è stato il corpo dei Vigili del Fuoco con un post su Twitter. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Secondo "La Nuova Sardegna" la vittima, di 54 anni, si chiamava Tonello Scanu. Il 54enne era intervenuto con una squadra del comando provinciale in località Pala 'e colora dopo che un cavo della linea elettrica si era staccato da un palo a causa del forte vento che ha colpito l'isola. Una scarica elettrica lo ha folgorato.Inutile l'intervento dei soccorritori. La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto un'inchiesta. Sarà compito della magistratura fare luce sulla cause della tragedia.

È con grande dolore che la famiglia dei #vigilidelfuoco chiude questo anno. Il Capo Dipartimento Laura Lega e il Capo del Corpo Fabio Dattilo si stringono alla famiglia e ai colleghi di Tonello Scanu, che ha perso la vita stamattina a Nulvi (SS) durante un intervento di soccorso pic.twitter.com/3lGObXgoy9 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 28, 2020

"La Federazione Nazionale della Sicurezza della Cisl, la FNS Cisl, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del collega Tonello Scanu, deceduto durante un intervento di soccorso nel paese di Nulvi (SS) ed è vicina alla sua famiglia in questo tristissimo momento". Lo dichiara in una nota il Segretario generale della Fns Cisl, Massimo Vespia. "Tutti i Vigili del Fuoco piangono il collega, scomparso mentre assolveva al proprio compito. Questa ennesima morte sul lavoro è una ulteriore dimostrazione di come l'attivita' del Vigile del fuoco sia la piu' rischiosa tra quelle che garantiscono la sicurezza nel Paese. Tali tristi episodi non devono piu' accadere. La Fns Cisl chiede al Governo di porre la massima attenzione agli investimenti che garantiscano la sicurezza del personale del Corpo Nazionale".