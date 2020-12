Colpito da una scarica elettrica: vigile del fuoco muore folgorato

Un vigile del fuoco è morto a Nulvi, in provincia di Sassari, durante un intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica. A dare la drammatica notizia è stato il corpo dei Vigili del Fuoco con un post su Twitter. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Secondo "La Nuova Sardegna" la vittima, di 54 anni, si chiamava Tonello Scanu. Il 54enne era intervenuto con una squadra del comando provinciale in località Pala 'e colora dopo che un cavo della linea elettrica si era staccato da un palo a causa del forte vento che ha colpito l'isola. Una scarica elettrica lo ha folgorato.Inutile l'intervento dei soccorritori. La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto un'inchiesta. Sarà compito della magistratura fare luce sulla cause della tragedia.

