Tragedia in consiglio comunale: l'ex sindaco si sente male e muore

Dramma a Quartucciu, comune in provincia di Cagliari: Tonino Meloni, ex sindaco ed ex vicesindaco, è stato colto da un malore durante la seduta di consiglio comunale. Vani tutti i soccorsi, non c'è stato nulla da fare, come riportano oggi i giornali locali. Meloni, 72 anni, è morto. Un infarto se l’è portato via sotto gli occhi del sindaco Pietro Pisu, degli assessori e di tutti i consiglieri.

Ex esponente del Partito socialista, era tornato tra i banchi dell’assemblea cittadina da consigliere di una lista civica. Si è sentito male all'improvvviso. Le manovre di rianimazione degli operatori del 118, proseguite a lungo, nulla hanno potuto. Cordoglio in paese e nel mondo politico locale: Meloni era molto conosciuto e stimato. Dal 1997 al 2001 era stato sindaco di Quartucciu, riuscendo a conquistare la poltrona principale del municipio con il supporto di una lista civica indipendente.