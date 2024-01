"Topi nella mensa dell'ospedale", scatta la chiusura

"Nella cucina dell'ospedale ci sono i topi", questa la segnalazione arrivata ai Nas di Torino e relativa all'azienda ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano. L'allarme ha fatto scattare i controlli e, dopo avere trovato escrementi di roditori, i carabinieri hanno disposto la chiusura della mensa.

Il sopralluogo è stato effettuato martedì 30 gennaio con la collaborazione del Sian (Servizio di Igiene degli alimenti e nutrizione) dell'AslTo3.

"I locali cucina sono stati cautelativamente chiusi e il servizio è stato temporaneamente affidato a una ditta del territorio, in modo tale da evitare qualsiasi interruzione del servizio pasti per pazienti e dipendenti", spiega la direzione dell’ospedale di Orbassano annunciando un "intervento strutturale". "Il San Luigi è uno dei tre ospedali in Piemonte con una cucina con personale dipendente dell’azienda. L’entità dei lavori necessari è in corso di valutazione", concludono dal nosocomio.

