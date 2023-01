Scuola dell'infanzia invasa dai topi

Topi nei bagni e nelle aule gioco. Questa la sgradita sorpresa per i bambini e il personale della scuola dell'infanzia di via Sant'Abbondio a Milano al rientro dalle vacanze di Natale. Il caso è stato denunciato dai consiglieri comunali della Lega, Samuele Piscina e Silvia Sardone.

Nell'istituto erano state piazzate delle trappole e le foto dei roditori girano nelle chat dei genitori che chiedono ambienti idonei per i bambini. "La situazione è stata denunciata subito dai genitori al Comune, ma a oggi nessuno ha ancora preso alcun provvedimento di chiusura della struttura per consentirne la sanificazione e la disinfestazione", si legge in una nota degli esponenti leghisti che chiedono il trasferimento dei bimbi in un'altra struttura. Secondo quanto denunciato, sono stati trovati escrementi sul pavimento, negli armadietti, sopra i lettini e gli oggetti usati dai bambini.



Il Comune, secondo quanto appreso da MilanoToday, è a conoscenza del fatto. Nella giornata di giovedì, inoltre, c'è stata una ispezione dei carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione).