Topo banchetta nel banco gastronomia, nel supermercato arrivano i carabinieri (video)

Un topo che banchetta indisturbato dietro la vetrina del banco gastronomia di un supermercato del quartiere Trionfale, a Roma. Immagini che sono diventate virali dopo un video diffuso sui social. Il filmato non è passato inosservato ai militari del NAS di Roma che stamattina si sono presentati all'esercizio commerciale del Trionfale con il personale della Asl Roma 1, disponendo il sequestro penale della struttura.

L'esercizio commerciale è stato sequestrato in base all'articolo 283/62 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), così come le derrate alimentari. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione stanno proseguendo le indagini per chiarire la vicenda in tutti i suoi contorni.

Roma: il video del topo che banchetta al banco gastronomia