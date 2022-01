Abusava di bambini e scambiava video shock sul web: "insospettabile" condannato per pedofilia

Il tribunale di Torino, con la sentenza pronunciata ieri dal giudice, ha inflitto 20 anni di reclusione, la pena massima prevista dal rito abbreviato, al libero professionista 50enne arrestato lo scorso aprile dalla polizia postale a Torino. In casa sua la polizia aveva rinvenuto sul suo computer anche diverso materiale pedopornografico che aveva diffuso sul dark web.

La scorsa primavera erano filtrate le prime notizie sull'arresto di un insospettabile professionista della Torino bene con la pesante accusa. La sentenza di primo grado è stata firmata dal giudice Giacomo Marson. Condanna a 20 anni di reclusione con rito abbreviato. Sarebbero stati 30 se l'imputato avesse scelto il dibattimento.

Sull'identità dell'uomo non trapela nulla, per evitare che le vittime vengano riconosciute in alcun modo. Avrebbe abusato per due anni dei figli piccoli di una coppia di amici. Si mostrava affabile, altruista, e si mostrava disponibile a trascorrere molto tempo con i bambini – un bambino e una bambina di 6 e 8 anni all'epoca dei fatti contestati - per aiutare mamma e papà che lavorano. Andavano insieme nella casa di montagna. Nei uoi device gli inquirenti hanno trovato 300 mila file tra i quali figurano circa 9 mila video autoprodotti e classificati anno per anno. Un orrore senza fine.

Nei video l'uomo si mostra con il viso scoperto evidentemente sicuro di non essere individuabile. I poliziotti si sono infiltrati nelle chat del dark web. Video "così drammatici ed espliciti allo stesso tempo che non vi è nemmeno stato il bisogno che le vittime, venissero ascoltate dal giudice in audizione protetta", secondo quanto riportano i quotidiani locali. Nel corso dell'inchiesta sono venuti alla luce in tutto almeno cinque casi accertati di violenze sessuali anche nei confronti di altri tre minori (sempre all'epoca dei fatti). I genitori dei bambini non si erano accorti di nulla, l'uomo era un caro amico di famiglia, considerato quasi come un parente.