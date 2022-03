Imbratta l'intera piazza con una scritta gigantesca

Stamattina la città di Torino si è svegliata con una romantica sorpresa. Una grossa scritta bianca in gesso ha coperto il pavimento in porfido di Piazza San Carlo. Chi l'ha fatta ha voluto lasciare questo messaggio: "Ti amo ancora". La frase non sarebbe rivolta ad una ragazza o ad un ragazzo, bensì alla vita. Sarebbe stata fatta per festeggiare la fine dell'emergenza sanitaria Covid. Sembra che la scritta sia stata realizzata prima delle 7 di questa mattina da una decina di ragazzi ad opera del gruppo musicale torinese Eugenio in Via di Gioia. Sembra anche che l'iniziativa sia stata autorizzata, anche se inizialmente prevedeva un testo diverso: "Ti amo pianeta". La frase verrà cancellata a spese della band: se ne occuperà l'Amiat (società che eroga servizi di pulizia del suolo per la città di Torino) dopo un flash mob che si terrà nel pomeriggio.