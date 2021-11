Torna da scuola e trova la casa occupata da una donna (con i vestiti di sua madre)

Torna da scuola e trova la casa occupata da una donna. Succede a Senigallia, provincia di Ancona. A scoprire la 62enne, di origini moldave, nell'abitazione a pochi passi dall'ospedale è stato il figlio della proprietaria. La donna, regolare in Italia ma senza fissa dimora, è stata denunciata dai carabinieri per violazione di domicilio.

Secondo la ricostruzione avrebbe utilizzato un mazzo di chiavi secondario custodito in una scatola in veranda. Il ragazzo l'ha trovata in casa con addosso i vestiti della madre. Aveva anche mangiato il pranzo che la donna aveva preparato per quando la famiglia si sarebbe riunita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, ma la 62enne non voleva saperne di allontanarsi: si è chiusa in una stanza e si diceva convinta che quella fosse casa sua. Alla fine è stata portata in caserma.