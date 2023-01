Intossicati mentre fanno il formaggio in garage: hanno rischiato grosso

Erano nel garage di casa per fare formaggio e ricotta. Si sono sentiti male nel piccolo ambiente areato in modo non sufficiente. Probabilmente è stato il fornellone utilizzato per scaldare il latte a saturare il locale di monossido di carbonio. Succede a Torpè, nel cuore della Sardegna, in provincia di Nuoro. Un allevatore e il cognato, 45 anni entrambi, sono ricoverati al centro di medicina iperbarica di Cagliari per una grave intossicazione da monossido di carbonio.

I fatti risalgono a martedì serata. I soccorsi sono stati immediati. Uno dei due è stato subito trasferito prima a Olbia e poi a Cagliari con l'elisoccorso. L'altro sfortunato protagonista della vicenda in un primo momento ha rifiutato il ricovero. Però in tarda serata le sue condizioni sono peggiorate ed è stato anch'egli trasferito nel capoluogo di regione. Grazie al trattamento con ossigeno iperbarico sono fuori pericolo, ma dovranno restare in ospedale per un po'.