Prepara una torta alla cannabis e la dimentica a casa: la mamma la assaggia e finisce in ospedale

Per una serata all'insegna dello sballo insieme agli amici, un ragazzo di 21 anni aveva preparato la famosa "space cake", una torta in cui si aggiunge hashish o cannabis all'impasto, dimenticata poi a casa, sul tavolo della sala da pranzo. Come racconta PadovaOggi, i genitori del giovane, incuriositi dall'insolito dolce lasciato in bella mostra, hanno deciso di assaggiarne una fetta a testa, ignari che tra gli ingredienti ci fosse la sostanza stupefacente. Se il papà non ha patito conseguenze particolari, la mamma si è subito sentita male ed è stato necessario allertare il 118.

A casa della famiglia di Correzzola (Padova) è giunto il personale sanitario del Suem. La donna dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata al vicino ospedale di Piove di Sacco. Dopo essere stata sottoposta a tutte le cure del caso si è scoperto che l'intossicazione era stata provocata appunto dalla torta "stupefacente". Della vicenda sono stati messi al corrente i carabinieri. Il 21enne è stato convocato in caserma e al termine degli atti è stato segnalato alla Prefettura di Padova in qualità di consumatore.