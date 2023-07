Studenti mangiano torta alla marijuana e finiscono in ospedale: "Vediamo i fantasmi"

Un torta fatta in casa e divisa tra gli amici, poi il malore e la telefonata al 118: "Aiuto, stiamo male". Brutta avventura per otto studenti di Monza intossicati dopo avere mangiato un dolce che però aveva un ingrediente speciale: marijuana.

A chiamare i soccorsi sono stati otto universitari, quattro frequentano Medicina. Oltre al 118 sono arrivati anche i carabinieri. Giunti sul posto hanno accertato che nell'appartamento del centro città, affittato a giovani ragazzi, dove era stata organizzata una cena fra amici ed era stata servita anche una torta a base di marijuana. Subito dopo averla mangiata sono stati male. Per loro sono intervenute due ambulanze e un'auto medica.

Vedendo i carabinieri, per i ragazzi al malessere si è aggiunta la paura per essersi cacciati in un guaio. Apparivano "smarriti - dicono i carabinieri - con vuoti di memoria e difficoltà a esprimersi. Qualcuno si limitava a riferire di vedere i fantasmi". Alcuni sono stati trasportati in ospedale per sospetta intossicazione, mentre altri hanno rifiutato le cure. Sono in corso ulteriori accertamenti di parte dei militari.

