Sul totem pubblicitario della piazza va in onda un film porno per tutta la notte

Invece del solito spot comunale o dei partner della città, il totem ha mandato in onda per tutta la notte un film pornografico, di fronte al quale si sono inevitabilmente imbattuti tutti i passanti. Alcuni dei quali hanno dato l’allarme ai carabinieri, che adesso indagano su un presunto caso di hackeraggio del sistema informatico.

Il fatto è avvenuto in una cittadina della provincia di Padova, dove, a partire dalla 21, sulla piazza cittadina, è stato proiettato un film porno di Natalia Starr, famosa pornodiva polacca di 28 anni. Come riporta anche PadovaOggi, il fatto ha destato un certo clamore, tanto da mettere in modo i militari padovano. Forse solo uno scherzo di cattivo gusto, ma che comunque rischia di trasformarsi in una denuncia per accesso abusivo al sistema informatico o telematico. Dunque il sospetto di chi indaga è che, da remoto, qualche hacker sia entrato nel sistema informatico del comune e abbia deviato la proiezione, sostituendo la classica pubblicità con un film porno. L’alternativa è che qualcuno possa aver messo mano al totem e sostituito la chiavetta Usb con gli spot da mandare in onda a ripetizione.

Comunque non è la prima volta che si assistono a episodi del genere. La stessa cosa era successa nel 2020 a Norcia, dove il fatto aveva poi suscitato un’onda di clamore ed ironia in tutta la cittadina, soprattutto attraverso battute sui social network. Un altro precedente risale invece al 2019, dove sempre un film porno aveva preso il posto della pubblicità nei pannelli di Santa Maria Ligure.