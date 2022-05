Tradisce il fidanzato, viene scoperta e si inventa uno stupro: condannata

Si sarebbe inventata tutto. Una giovane donna residente a Cassino, nel Frusinate, è stata condannata a dieci mesi e venti giorni di carcere per il reato di 'calunnia' nei confronti di un uomo con cui da qualche mese aveva allacciato una relazione clandestina. A quanto sembra la donna avrebbe denunciato l'amante sostenendo di essere stata vittima di uno stupro pur di nascondere il tradimento al suo fidanzato. A rendere nota la vicenda e ricostruirne i dettagli è la collega Angela Nicoletti su FrosinoneToday.

I fatti. La donna avrebbe conosciuto l'uomo, un operaio, su facebook. Tra i due ci sarebbe stato almeno un incontro "rovente" fino a quando il fidanzato della donna ha scoperto da alcuni elementi che la compagna lo aveva tradito. È a questo punto che la protagonista della vicenda decide di giocare la carta della menzogna: racconta così al fidanzato di aver si incontrato l'operaio, ma per un semplice caffè e che questi invece con l'inganno, l'ha portata in un luogo isolato dove sarebbe avvenuto lo stupro.

Una violenza che però alla prova dei fatti non ci sarebbe stata tanto che il sostituto procuratore Marina Marra, dopo una precisa ed approfondita indagine, ha deciso di scagionare l'uomo (ingiustamente) accusato e iscrivere nel registro degli indagati la 'signora' per il reato di calunnia. A ricostruire l'intrigo, e inguaiare l'accusatrice, sono stati gli avvocati Paolo Marandola e Sandro Salera che hanno consegnato al magistrato le chat conservate sul telefono dell'uomo e dalle quali sarebbe emersa non solo la volontà della donna nel rapporto sessuale ma anche la soddisfazione per quella amicizia tanto particolare. Accusata di aver mentito, la donna ha chiesto ed ottenuto il rito del pattaggiamento ed il Gup l'ha condannata a dieci mesi e 20 giorni di reclusione.