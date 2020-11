Nessuno lo vede da settimane: trovato morto in casa, al suo fianco il cadavere del cane

Una tragedia della solitudine nel cuore di Ancona nel corso del weekend. Nessuno lo vedeva né aveva sue notizie da almeno tre settimane. Quando hanno sentito odore di gas provenire dal suo appartamento, i vicini di casa hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono accorsi polizia, automedica, Croce Gialla e vigili del fuoco. All'interno sono stati trovati il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione e, al suo fianco, quello del suo cane.

Il ritrovamento è avvenuto in un appartamento di via Monte Marino dove, nella serata di ieri, l’anziano è stato rinvenuto privo di vita insieme al proprio amico a quattro zampe, anch’esso deceduto. L’allarme è scattato poco dopo le 18 quando i condòmini hanno deciso di chiamare i pompieri spaventati da una possibile fuga di gas proveniente proprio dall’appartamento in cui risiedeva. Si pensava che l'uomo potesse aver lasciato l'appartamento.

Invece non era odore di gas. Quando i vigili del fuoco sono entrati hanno fatto la drammatica scoperta. Sul luogo sono intervenute nel giro di pochi minuti anche le Volanti della questura insieme a un’ambulanza della Croce Gialla, l’automedica del 118 e il medico legale.

In base a una prima ispezione cadaverica, l’anziano era morto da circa una ventina di giorni. Il cane invece sarebbe deceduto successivamente, ma in base alle informazioni disponibili non si può escludere che l'animale fosse morte già prima del decesso del padrone. La salma dell’uomo è stata ricomposta e portata all’obitorio di Torrette mentrequella dell’animale è stata prelevata dall’ufficio veterinario. Gli esami sui corpi in stato di decomposizione potrebbero fornire elementi utili a ricostruire la dinamica e i tempi di quello che sembra essere stato un vero dramma della solitudine.