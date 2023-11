Il cadavere di un italiano di 87 anni è stato scoperto all'ora di pranzo di oggi, giovedì 9 novembre 2023, all'interno di un appartamento in piazza Trentin a Collegno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Torino Centrale, i sanitari con un'ambulanza e gli agenti della polizia locale.

I vicini di casa non lo vedevano da due settimane e hanno dato l'allarme, dopodiché c'è stato il tragico ritrovamento. Non ci sono dubbi sulle cause della morte, che sono state naturali. Resta il dramma della solitudine visto che per tutto questo tempo nessuno si era accorto della morte.

Continua a leggere su Today.it...