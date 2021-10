Torna a casa dal lavoro e trova il figlio di 24 anni morto in bagno

Ha destato profondo cordoglio la morte del 24enne Traian Calancea. Il giovane è trovato senza vita dalla madre, mercoledì 20 ottobre, in casa a Trento. Si sarebbe sentito male in bagno. La madre lo aveva ritrovato senza vita la sera, quando era rientrata nell'abitazione di famiglia dal lavoro. Una decina di giorni prima del decesso, lo studente della facoltà di Economia dell'università di Trento si era sottoposto alla vaccinazione contro il Covid: nello specifico, aveva ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer, senza che ci fossero reazioni di alcun tipo.

La Procura di Trento aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti e disposto l'esame autoptico. Dall'autopsia eseguita dalla dottoressa Giovanna Del Balzo dell'Istituto di medicina legale dell'ospedale di Verona, i cui risultati sono stati resi noti poco fa, e che trovano ampio spazio sui giornali locali, la morte di Traian Calancea è stata causata da una emorragia cerebrale.

Serviranno ulteriori approfondimenti per verificare una eventuale ma improbabile correlazione tra la morte e la vaccinazione fatta una decina di giorni prima. La madre, supportata da alcuni cari amici del giovane, aveva contattato un avvocato e presentato una denuncia per "fare chiarezza" sull'immane dramma. Per cercare di capire che cosa possa aver spezzato quella giovane vita. Traian viene definito come "un ragazzo sportivo" senza problemi di salute di alcun tipo. I legali attendono i risultati di ulteriori analisi dei campioni prelevati e che saranno analizzati nei prossimi giorni. Nominati vari consulenti di parte.