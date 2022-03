Tram travolge autocisterna carica di gasolio

Strage sfiorata a Roma dove alle 11.40 di oggi martedì 8 marzo un tram si è scontrato contro una autocisterna che trasportava 4.500 litri di gasolio su via Orazio Pierozzi, all'incrocio con via Casilina. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale.

Sono tutt'ora in corso le operazioni di messa in sicurezza di tutta l'area interessata. Al momento non risultano feriti gravi.