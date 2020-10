Il tram deragliato a Torino per colpa di un martelletto

Tanto spavento, nessun ferito grave. Incidente lunedì mattina a Torino, in corso Regina Margherita, all'altezza dell'incrocio del 'Rondò della Forca': un tram della linea 3 è deragliato, finendo sulla banchina della fermata.

Il tram deragliato a Torino in corso Regina

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i sanitari del 118, anche se tra i passeggeri non ci sarebbero feriti. Traffico in tilt, mentre la polizia municipale cerca di portare ordine nella viabilità.

L'incidente, scrive TorinoToday, è stato causato da un martelletto rimasto incastrato nei binari (verosimilmente caduto a qualche altro mezzo): il tram ha urtato leggermente un ragazzo, fortunatamente non provocandogli danni gravi. Tre passeggeri a bordo del mezzo sono caduti rimanendo feriti in modo lieve. Qualche ferita anche per l'autista del mezzo. Nessuno è in condizioni preoccupanti.