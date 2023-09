"Ti ammazzo, fr****": botte e insulti a una transgender

Prima gli insulti omofobi, poi le botte. Noemi, una donna transgender di 38 anni, è rimasta vittima di una brutale aggressione domenica 24 settembre alla stazione di Pavia. A denunciare l'accaduto è l'associazione Coming-Aut, comunità Lgbti+ di Pavia, di cui Noemi è volontaria.

La donna, come spiega MilanoToday, si trovava alla stazione per accompagnare la fidanzata a prendere il treno. Una volta in auto per tornare a casa un'altra macchina, posteggiata in divieto, le impediva il passaggio. Noemi allora si è avvicinata senza scendere dalla vettura per chiedere all'uomo al volante di spostarsi, ma la reazione è stata violenta. L'uomo, sulla cinquantina, ha aggredito fisicamente la 38enne, insultandola e arrivando a minacciarla di morte. "È sceso dalla sua auto e si è scaraventato contro di me, mi ha urlato fr***o, ti ammazzo, ricch****, han******ato, ti ammazzo". Poi ha aperto la portiera della mia macchina e mi ha tirato dei pugni. Ho reagito cercando di chiudere la portiera, domandandogli il perché di quella aggressione. A quel punto, l’uomo ha riaperto la portiera con una tale violenza che ha sradicato la maniglia e mi ha preso per il braccio, procurandomi lividi evidenti. Ha continuato a insultarmi, supportato nell'aggressione verbale da un ragazzo, forse suo figlio, che nel frattempo l'aveva raggiunto", racconta Noemi.

La donna si è allontanata per chiamare la polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto dell'aggressore non c'era traccia. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza di Noemi e di un testimone.

"Come volontaria e operatrice alla pari del nostro sportello trans ha scelto senza esitazione di denunciare pubblicamente la sua aggressione: un gesto politicamente importante che speriamo possa essere utile nel contrasto ai fenomeni, ancora numerosi, di transfobia", racconta Cecilia Bettini, vicepresidente di Coming-Aut e responsabile dello sportello trans.

"Questo non è solo un attacco a una persona, ma a tutti noi. Ringraziamo Noemi per la sua determinazione, a lei va tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà. E a chiunque si trovi a vivere episodi simili rivolgo l'esortazione a non rimanere soli. Servono strumenti culturali, serve una presa di coscienza collettiva, serve consapevolezza sociale. Solo insieme, possiamo vincere contro la transfobia, sostenere i nostri amici e familiari trans e creare un mondo più inclusivo. Nessuno dovrebbe vivere nella paura o essere giudicato per ciò che è", proseguono gli attivisti di Coming-Aut LGBTI+