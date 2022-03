Ragazzina precipita dal lucernario durante pigiama party: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata nella notte tra venerdì e sabato a Trapani, dove una ragazza di 14 anni è rimasta ferita dopo essere precipitata da circa 5 metri di altezza. L'incidente in un'abitazione della centralissima via Fardella intorno alle 2.30. In base a una prima ricostruzione dei fatti, la giovane, durante un pigiama party organizzato con delle amiche, è salita su un lucernario all'interno della casa.

L'improvvisa rottura del vetro, però, ha provocato la sua caduta all'interno di un vano profondo cinque metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che con tecniche Saf (speleo alpino fluviali) sono riusciti a trarla in salvo. Uno dei vigili si è calato all'interno del lucernaio, ha immobilizzato e imbracato la 14enne e con l'aiuto di un sistema di corde i colleghi l'hanno tirata su, affidandola alla cure dei sanitari del 118. Sul posto anche la Polizia per fare piena chiarezza sull'incidente.