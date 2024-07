Cuore da trapiantare arriva "battente" in una scatola: il paziente era in attesa da due anni

Il cuore arriva dove serve in una scatola, pulsante e battente. A Palermo, all'Ismett, è stato eseguito un trapianto di cuore grazie alla tecnologia "Heart in the box": è il primo intervento di questo tipo al sud Italia. La tecnologia messa a punto negli Stati Uniti è stata utilizzata finora nei migliori centri trapianti di Europa e Nord America. Il responsabile dei trapianti di cuore della struttura palermitana, Sergio Sciacca, ne spiega il funzionamento: "Il cuore è arrivato al nostro centro trasportato in una sorta di scatola sterile, un dispositivo all'interno del quale l'organo è perfuso con il sangue del donatore e continua a pulsare. Con questa tecnologia si riducono i tempi di sofferenza ischemica dell'organo cardiaco, perché durante il trasporto il muscolo cardiaco continua a ricevere sangue e ossigeno per le proprie funzioni metaboliche".

Il trasporto del cuore e il trapianto: come sta il paziente

Il prelievo è stato eseguito da un'équipe di Ismett composta da cardiochirurghi (Sergio Sciacca e Matteo Greco), perfusionisti (Andrea Giunta e Rosi Longo) e un infermiere di sala operatoria (Giancarlo Cappello). L'organo prelevato è stato collegato al dispositivo e irrorato durante un lungo viaggio di circa 6 ore, continuando a battere fino all'arrivo in sala operatoria ad Ismett. Qui è stato trapiantato a un paziente siciliano in lista d'attesa da due anni.

"Normalmente - spiega Ismett nella nota che riporta la notizia - ,il cuore prelevato viene arrestato con una soluzione fredda cardioplegica e trasportato non battente, in borse termiche, alla temperatura di 4 gradi, per poter raggiungere la sede in cui verrà trapiantato nel ricevente. Con questa tecnica, il tempo massimo di conservazione del cuore, chiamato anche tempo di ischemia, è all’incirca di 4 ore; oltre tale lasso di tempo, vi è un alto rischio di inadeguata ripresa della funzione contrattile dell'organo trapiantato, a causa della eccessiva fase di ischemia subita durante il trasporto.

La tecnologia "Heart in the box" consente, invece, di azzerare quasi totalmente il tempo di ischemia permettendo, dunque, di trapiantare organi prelevati anche in posti lontani rispetto al Centro Trapianti. Ridurre drasticamente i tempi di ischemia non è, però, l’unico vantaggio fornito da questo tipo di tecnologia. Grazie a questa metodica, infatti, i cardiochirurghi possono monitorare tutti i valori dell’organo, valutare lo stato di salute del cuore in tempo reale, intervenire per modificare i parametri emodinamici e metabolici con l’obiettivo di migliorare la funzionalità dell’organo, ma anche valutare con maggiore tempo a disposizione se rinunciare al trapianto, qualora il cuore donato sia ad alto rischio di disfunzione.

"Il ricevente - conclude Sergio Sciacca - era un paziente complesso perché già portatore di un supporto ventricolare sinistro (il cosiddetto cuore artificiale) quindi con una preparazione intraoperatoria particolarmente delicata e complessa. Il paziente sta bene, è ancora ricoverato presso Ismett, ma il feedback immediato è di un’ottima ripartenza della funzione cardiaca e di un decorso post-operatorio regolare".