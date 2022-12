"Sbirri di me***", il trapper Rondo da Sosa ancora nei guai

Nuovi guai con la giustizia per il trapper Rondo da Sosa, all'anagrafe Mattia Barbieri. Lui e suo amico di 21 anni sono stati denunciati a Milano per resistenza a pubblico ufficiale. Fermati per un controllo stradale, hanno reagito insultando i poliziotti della pattuglia. I fatti risalgono alla notte tra il 28 e il 29 dicembre.

Gli agenti dell'ufficio Volanti hanno bloccato per un controllo una Mercedes classe C in via Gignese, zona piazzale Lotto. All'interno c'erano i trapper e il suo amico. Secondo quanto reso noto, quando i poliziotti hanno chiesto loro i documenti sono iniziati gli insulti: "Sbirri di m***", "Polizia bast***", "A me non controllate". Poi Rondo da Sosa - secondo quanto riferito - avrebbe cercato di colpire uno dei due agenti. Entrambi sono stati poi accompagnati in questura. È emerso anche che il cantante del collettivo SevenZoo era senza patente che non hai mai conseguito, è stato multato e l'auto è stata messa sotto sequestro amministrativo.

Non è la prima volta che l'artista ha problemi di questo tipo. Ad agosto 2021 era stato emesso il Daspo a suo carico vietandogli di entrare in "ogni locale di pubblico intrattenimento" e "in ogni esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande", oltre a impedirgli "la sosta nelle immediate vicinanze" per due anni. Il provvedimento è stato poi sospeso dal Tar lombardo perché è stato riconosciuto come "esponente di spicco della scena musicale rap trap italiana" e "pertanto, la possibilità di accedere a discoteche, pub e luoghi di ritrovo risulta fondamentale affinché possa svolgere l'attività di cantante".