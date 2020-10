Il trapper che salta sull'auto dei carabinieri e posta il video sui social per i follower

Quel video, ha detto quando è stato interrogato, serviva per aumentare i suoi follower sui social network. Un ragazzo di 21 anni, un giovane trapper italiano molto attivo su Instagram e YouTube e che ha precedenti per droga e per reati contro il patrimonio, è stato denunciato dai carabinieri di Sesto San Giovanni con le accuse di vilipendio delle forze armate dopo essersi divertito a saltare su un'auto dei militari, in quel momento al lavoro.

Il trapper che salta sull'auto dei carabinieri e posta il video sui social

Il suo blitz era avvenuto a Cinisello, nella notte tra mercoledì e giovedì, quando aveva pensato bene di farsi filmare mentre "passeggiava" sulla macchina dei carabinieri, che negli stessi istanti erano all'interno di un locale di via Valtellina per alcuni controlli. Finita la clip, il 21enne aveva poi postato chiaramente tutto sui social come "regalo" per i suoi seguaci, con tanto di musichette a tema ad accompagnare le immagini.

Le sua gesta non sono sfuggite ai militari, che con una rapidissima indagine lo hanno identificato e denunciato alla procura di Monza. Il giovane, che ha spiegato di averlo fatto per pubblicizzare i propri profili social, deve rispondere anche del reato di danneggiamento aggravato perché grazie alla sua bravata l'auto dei militari ha riportato danni alla carrozzeria del tetto e del cofano.