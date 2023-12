Fa ubriacare una minorenne, la violenta e poi manda le foto agli amici

L'avrebbe conosciuta durante una festa e l'avrebbe indotta ad assumere quantità smodate di sostanze alcoliche per poi abusare di lei. La vittima dello stupro è una minorenne italiana che si trovava in Umbria, in vacanza sul lago Trasimeno. E la ragazza, immediatamente dopo aver subito la violenza sessuale, sarebbe stata anche fotografata e gli scatti sarebbero poi stati diffusi online. È quanto ricostruito dalla Procura di Perugia che ha chiuso le indagini e chiesto il giudizio per il giovane. Le accuse sono di violenza sessuale e diffusione illecita di immagine e video sessualmente espliciti.

L’indagato è accusato di avere violentato la giovane "abusando della condizione di inferiorità fisica e psichica derivante dalla smodata assunzione di sostanze alcoliche". Avrebbe indotto la minorenne quindi a subire atti sessuali, per due volte nell’arco della serata dell’8 agosto del 2022.

Non solo: è anche accusato di avere "realizzato due fotografie" delle minore "che la ritraevano in atteggiamenti sessualmente espliciti, ovvero in piedi con indosso solo un paio di mutandine, destinate a rimanere private", ma che avrebbe diffuso, inviandole "unitamente a frasi volgari e offensive senza il consenso della stessa" ad amici e conoscenti.

