Trattore si ribalta e lo schiaccia: muore un agricoltore

Incidente mortale sul lavoro. Un agricoltore di 69 anni è morto oggi a Lusiana Conco, in provincia di Vicenza, dopo essere stato travolto dal trattore che stava guidando. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era al lavoro su un terreno agricolo nelle vicinanze della sua abitazione quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato schiacciandolo.

Dopo l'allarme lanciato da alcuni vicini di casa, che hanno udito il forte rumore, sul posto è arrivata un'ambulanza dall'ospedale di Asiago, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: i sanitari non hanno potuto che accertare il decesso.

In un primo momento era stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che poi è stato fatto rientrare. I rilievi, per stabilire la dinamica dell'incidente, sono stati effettuati dai carabinieri.