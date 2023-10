Il trattore si ribalta: agricoltore muore schiacciato

Tragedia nelle campagne di Cefalù, in provincia di Palermo. Un uomo di 58 anni è morto questa mattina in un incidente avvenuto mentre lavorava con un trattore in un terreno di via Monte Pellegrino, in contrada Ferla. Durante una manovra, per cause ancora da accertare il mezzo agricolo si è ribaltato e l'uomo è rimasto schiacciato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l'agricoltore. Per lui, però, non c'è stato nulla da fare. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e scoprire cosa abbia provocato l'incidente. Accertamenti in corso per chiarire l'eventuale posizione lavorativa della vittima per valutare se sia trattato di un incidente sul lavoro.

