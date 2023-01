Travolge un cinghiale in scooter: è in condizioni gravissime

Un uomo di 58 anni, impiegato nel marketing e negli uffici stampa, si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Policlinico Gemelli di Roma, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in via Cassia, all’altezza di via Oriolo Romano, a Roma nord. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 12 gennaio: il 58enne viaggiava con il suo scooter Honda Sh 300 quando l'animale è comparso all'improvviso dal buio, rendendo l'impatto inevitabile. L'uomo, residente a pochi chilometri dal luogo dell'incidente, è stato trasportato d'urgenza in ospedale: è in coma con diverse gravi lesioni alla testa e in altre parti del corpo.

L'intervento degli agenti del XIV gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 23:00 del 12 gennaio sulla via Cassia Nuova. All'altezza dell'intersezione con via Oriolo Romano l'impatto con l'ungulato. Sbalzato dalla sella dello scooter le condizioni del 58enne sono apparse da subito critiche. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli. Morto invece il cinghiale, con la carcassa dell'animale poi rimossa dalla ditta incaricata.

Cinghiali,nel 2022 159 incidenti

Il 58enne finito in come ieri sera è soltanto l'ultimo incidente causato dagli animali. A monitorare il fenomeno è lo speciale Osservatorio dell'Asaps (Associazione sostenitori e amici polizia stradale) che nei primi undici mesi del 2022 ha censito 159 investimenti di animali, nei quali 15 persone hanno perso la vita e 202 sono rimaste ferite. In 149 casi (il 93,7%) l'impatto è avvenuto con un animale selvatico e in 10 casi con un animale domestico; 130 gli impatti contro autovetture, 3 contro tir o pullman, 46 contro motoveicoli e 7 contro biciclette; 143 impatti sono avvenuti sulla rete ordinaria e 16 sulla rete autostradale; 131 investimenti si sono registrati di giorno e 28 di notte. Nel 2021 gli incidenti "gravi" erano stati 213 (199 su strade statali e provinciali e 14 su autostrade), provocando complessivamente la morte di 13 persone e 261 feriti.