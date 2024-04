Parcheggia in salita: donna travolta e uccisa dalla sua auto

Tragedia a Genova: una donna di 88 anni è morta all'ospedale Galliera, a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stata travolta dalla sua stessa vettura. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 21 aprile, nel quartiere di Castelletto. Secondo una prima ricostruzione, la donna aveva parcheggiato l'auto in salita: il veicolo avrebbe poi iniziato a muoversi, travolgendola e schiacciandola. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della polizia locale e i soccorsi del 118: l'anziana è stata trasportata in ospedale con un codice di media gravità. In serata le sue condizioni sono peggiorate drasticamente, fino al decesso, avvenuto nella mattina di oggi, lunedì 22 aprile.

Da chiarire la causa della tragedia: disattenzione o malfunzionamento? La sezione Infortunistica della polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente per capire se il movimento del veicolo sia stato causato da un cedimento del freno a mano o se questo non sia stato inserito in modo corretto. Al momento non è da escludere anche l'ipotesi del malore che, insieme alle ferite riportate, avrebbe contribuito ad aggravare le sue condizioni.