Travolti mentre camminano di notte sulla statale: due uomini in fin di vita

Investiti da un'auto in piena notte a pochi chilometri da Cagliari, mentre camminavano sul ciglio della strada. Due migranti tunisini, di 35 e 32 anni, sono ricoverati in fin di vita dopo essere stati travolti da una Nissan Micra sulla statale 466, in territorio di Ussana (Sud Sardegna).

L'incidente è avvenuto intorno alle 3.30 del 24 dicembre. Il conducente è un 22 enne che non li ha visti e dopo l’impatto si è subito fermato per soccorrerli. In pochi attimi sono arrivate due ambulanze e i carabinieri. I due ospiti del Centro di accoglienza per migranti di Monastir adesso sono ricoverati all'ospedale Brotzu e si trovano in pericolo di vita. Il 22enne sarebbe risultato negativo all'alcol tes. La sua auto è stata messa sotto sequestro.