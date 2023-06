Viene travolto da una cisterna mentre effettua dei lavori in casa e muore

Un uomo di 83 anni è morto schiacciato da una cisterna, mentre stava facendo dei lavori in una sua proprietà. È accaduto nella giornata del 3 giugno a Bocale, una frazione di Pellaro nella periferia sud di Reggio Calabria. La vittima, Giuseppe Cogliandro, è stato trovato esanime dai carabinieri della stazione di Pellaro intervenuti sul posto.

Secondo quanto trapelato, l’uomo stava eseguendo dei lavori di scavo in una casa al mare, quando il terreno ha ceduto e la cisterna, che sarebbe praticamente scivolata sui blocchi, lo ha colpito in pieno senza lasciargli scampo, finendo per schiacciarlo contro un terrapieno che era presente nelle vicinanze.

Il primo Sos sarebbe stato lanciato da un indiano che conosceva l'anziano reggino ed era solito passare dalla casa a mare dove lo stesso stava effettuando i lavori.

Una volta giunto sul luogo della tragedia, il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto, infine, sono interventi i carabinieri per i rilievi del caso e i vigili del fuoco per liberare il corpo dell'anziano reggino. Il pm non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia e la salma è stata affidata ai familiari.