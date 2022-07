Travolto da una mietitrebbia, muore un 71enne

Incidente mortale nelle campagne del pescarese. Un 71enne di Abbateggio, che si trovava nei suoi campi nella Valle Giumentina, è deceduto dopo essere stato travolto da una mietitrebbia. Dopo una chiamata arrivata al 118 sul luogo è arrivato da Pescara l'elisoccorso, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Sono in corso gli accertamenti per capire quale sia stata la dinamica che ha portato al tragico incidente.

Stando a quanto scrive l'Ansa, l'uomo deceduto non era alla guida della mietitrebbia, ma era impegnato in alcuni lavori a terra. Il 71enne potrebbe essere stato urtato dallo stesso mezzo agricolo o da un oggetto, forse la recinzione, che si è mosso al passaggio del veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che proseguono gli accertamenti sul caso.