Cammina a piedi di notte in tangenziale, 20enne muore travolto dalle auto

Erano da poco passate le tre del mattino quando una chiamata ai servizi di emergenza fa scattare l'allarme: un giovane sarebbe stato travolto da una o più auto lungo un tratto della Tangenziale Est di Milano. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno trovato il ventenne in gravissime condizioni, forse travolto più volte. Trasportato alla Clinica Città Studi è deceduto quasi subito per le gravissime lesioni riportate.

La Polizia stradale oggi cercherà di ricostruire non solo la dinamica dei fatti ma anche i motivi per cui il giovane si trovasse in autostrada a vagare camminando, nel buio. Come spiegato da Milanotoday al momento è esclusa l'ipotesi che il 20enne possa aver avuto un incidente con la sua macchina ed essere poi sceso dall'auto prima di essere travolto. Nel luogo dello schianto, infatti, non sono stati ritrovati altri veicoli, se non quello che ha investito il giovane, il cui conducente si è immediatamente fermato e ha allertato i soccorsi. Agli investigatori della Polstrada, coordinati dal pm di turno, il compito di capire, quindi, perché la vittima fosse a piedi sulla Est.