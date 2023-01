Travolto da un'auto e trascinato per 20 metri: morto 36enne

Drammatico incidente a Montichiari, in provincia di Brescia: un ragazzo di 36 anni, di origini marocchine, è stato travolto e trascinato per circa 20 metri da un'automobile. La tragedia è avvenuta intorno alle 21.30 di ieri, domenica 22 gennaio: per il 36enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Desenzano: l'uomo sarebbe sbucato dai campi che costeggiano la strada proprio mentre transitava l'Alfa Romeo Giulia di un ragazzo di 24 anni e che abita a poche centinaia di metri di distanza.

Il giovane alla guida non avrebbe potuto fare nulla per evitarlo: il 36enne è stato investito, travolto e trascinato per più di 20 metri. Incastrato sotto l'auto, è stato liberato dai Vigili del Fuoco di Castiglione delle Stiviere: rianimato a lungo dagli operatori dell'automedica, ma che non hanno potuto fare altro, infine, se non constatarne il decesso.

La salma rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sotto shock il conducente della Giulia, rimasto però illeso nell'incidente. La vittima risulterebbe residente a Montichiari: si cerca ora di capire cosa ci facesse, a piedi e in mezzo ai campi. Non si è esclude che possa essere inciampato mentre costeggiava la carreggiata stradale. Nel rialzarsi, dopo la caduta nel fosso, sarebbe stato travolto dalla vettura.