Fugge a piedi in autostrada: viene travolto e ucciso

Dramma nella notte sull'autostrada A30, nel tratto tra Nocera-Pagani e Sarno, in provincia di Salerno. Un uomo di 42 anni di origini albanesi è stato travolto e ucciso da una vettura. Secondo una prima ricostruzione riportata dai media locali, il 42enne era in fuga dopo aver tentato di mettere a segno un furto in qualche abitazione della zona.

Nell’incidente è rimasto ferito il conducente della vettura, che è stato trasportato dai sanitari del 118 prima all’ospedale Martiri del Villa Malta e poi all’Umberto I di Nocera Inferiore, dov’è stato ricoverato per le ferite riportate. Su quanto accaduto sono in corso le indagini della polizia stradale e dei carabinieri. Sembra che il ladro deceduto avesse vari procedenti alle spalle e sarebbe stato già indagato per furto.